New York, 11 settembre 2001: “Quel giorno il sole si è vergognato di splendere…”

Fino ad allora quella dell’11 settembre era una data come tante altre del calendario. Dal 2001 tutto è cambiato: dall’attacco alle Torri Gemelle di New York in avanti nulla è più stato come prima e oggi, a 18 anni di distanza, tutto il mondo ricorda quell’attacco terroristico che è costato la vita a miglia ai di persone, quelle morte quella mattina negli Stati Uniti e quelle morte sotto le bombe della guerra che s’innescò pochi giorni dopo.

Christian Sabaudo, classe 1989 di Bergamo, e Laura Vegini, classe 1990 di Bolgare, hanno scritto una poesia e realizzato un disegno per celebrare quella data storica.

Eccola:

11 settembre 2001

Quel giorno il sole

si è vergognato di splendere,

mentre il pugno dell’odio

si abbatteva nel mondo.

Il dolore è penetrato

nel cuore dell’uomo,

nutrendosi con lacrime di sangue

mentre l’anima si accartocciava e moriva.

In un attimo, tutto è svanito,

il sorriso di un bimbo,

l’amore di una madre,

i sogni di un uomo.

Mani pietose

hanno scavato nel ventre della Terra,

dove la ferita era aperta

e si era spento il soffio della vita.

Ha vinto la follia,

ma tra le macerie fumanti

il fiore della pace

è pronto a rinascere.