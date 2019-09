La politica piange Bruni: “Un uomo preparato, modello di garbo e correttezza”

LISTA GORI:

“La Lista Gori e l’Associazione InNova Bergamo esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia del caro Roberto Bruni. Un uomo che ha saputo guidare la nostra città come solo un vero bergamasco sa fare: trasmettendo valori, garantendo diritti e tenendo sempre la schiena dritta. Resterà sempre una bella pagina della politica bergamasca e lombarda e un faro per tutta la comunità bergamasca. Un abbraccio affettuoso da tutti noi a Maria Teresa, Chicca e Barbara”.

ANTONIO MISIANI (PD):

“È difficile trovare parole appropriate per ricordare Roberto Bruni. Lo conoscevo da tantissimi anni, ho avuto il privilegio di frequentarlo e l’onore di lavorare con lui. Roberto è stata una personalità di grande rilievo nella città di Bergamo: un eccellente avvocato, un politico appassionato, socialista da sempre. Un grande sindaco, amato e rispettato, poi consigliere regionale, da ultimo presidente della società aeroportuale bergamasca. Soprattutto, è stato un uomo perbene e gentile, un modello di garbo e correttezza. Sono stato suo assessore per due anni: condividere con Roberto la sfida del governo della città di Bergamo è stata una delle esperienze più belle del mio percorso politico e amministrativo. Roberto ha potuto contare su una famiglia splendida. Maria Teresa, il grande amore della sua vita. Barbara e Federica, le due (adorate) figlie. A loro va il mio pensiero e un grande abbraccio. Che la terra ti sia lieve, Roberto“.

DAVIDE CASATI (PD)

“Un forte abbraccio alla famiglia di Roberto Bruni, già Sindaco di Bergamo. Un grande uomo, umile, competente, appassionato e innamorato di Bergamo”.

LUIGI BRESCIANI (EX SEGRETARIO CGIL)

“Un socialista, un antifascista, un uomo della sinistra bergamasca, un grande Sindaco, una brava persona. Sempre vicino e partecipe delle mille battaglie sul fronte dei diritti sociali e civili. Ci manchera’ la sua passione e la sua intelligenza”.

DANIELE BELOTTI (LEGA)

“Non andavamo d’accordo, ce ne siamo dette di tutti i colori, gli ho dedicato due libri, “Tempi Bruni a Bergamo” 1 e 2, dove non ho certo risparmiato critiche, mi ha definito “l’avversario più fastidioso” però anche su sponde differenti, molto differenti, il rispetto per l’avversario, in questo caso tenace, non è mai mancato. Sinceramente mi dispiace perché Bruni alla nostra città ha voluto bene”.

ROBERTO CALDEROLI (LEGA)

“Esprimo il mio dolore, e il mio cordoglio alla famiglia, per la scomparsa dell’avvocato Roberto Bruni, un uomo perbene, un grande avvocato e un amministratore politico competente e appassionato. È stato un avversario, in politica, ma ho sempre nutrito stima sincera per lui. Bergamo stasera piange un grande bergamasco, un ex sindaco che ha lavorato con impegno e lealtà per la sua città. Mancherà a tutti noi”.

DARIO VIOLI (M5S)

“Ciao Roberto, per me è stato un onore averti conosciuto. Schietto, preparato e mai banale. Per quanto politicamente distanti, in diverse occasioni sei stato un esempio. Un abbraccio a Federica e alla tua famiglia”.