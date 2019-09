La dea bendata bacia Gorle: 40mila euro al SuperEnalotto

La provincia di Bergamo protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di martedì sera sono state centrate due vincite con i 5 da 40.226,33 ciascuna. Una giocata vincente è stata convalidata a Gorle, in provincia di Bergamo, nel punto vendita “Occhi di Gatto” in via Don Mazza 3, riferisce Agipronews.

L’altra schedina vincente è stata giocata a Castronno, in provincia di Varese, alla Tabaccheria Veronesi di via Cavour 47. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 63,9 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo.

L’ultimo “6” è stato centrato il 13 agosto scorso, con 209,1 milioni di euro, premio più alto assegnato nella storia del gioco, finiti proprio in Lombardia, a Lodi (Milano).