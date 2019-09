Il noleggio operativo delle macchine d’ufficio: come utilizzarlo e perchè conviene

Il noleggio operativo delle macchine d’ufficio è sempre più diffuso nelle aziende e negli studi professionisti. Piace perché permette di adoperare i dispositivi di cui si ha necessità senza doverli comprare e quindi consente di abbattere i costi gestionali.

Le imprese possono dotarsi di pc, stampanti, fotocopiatrici, multifunzione ecc evitando di sostenere impegnativi esborsi per acquistarli e di stipulare finanziamenti o leasing: viene corrisposto un canone mensile o trimestrale su un periodo che generalmente si estende tra i 24 e i 60 mesi.

L’utilizzatore elimina totalmente i problemi relativi alla gestione di prodotti ad elevata obsolescenza e la pianificazione dei costi è certa, predefinita per tutta la durata del contratto con un canone fisso.

Ma non è tutto: questa opportunità favorisce l’innovazione: al termine del contratto di noleggio è possibile decidere se riscattare il macchinario o sostituirlo con uno nuovo e così si potrà avere una dotazione strumentale sempre all’avanguardia. Adottare una soluzione di questo tipo significa avere un continuo aggiornamento delle tecnologie disponibili sul mercato, migliorando l’efficienza organizzativa. Essere al passo coi tempi è fondamentale per qualsiasi attività e lo è ancora di più nel mondo frenetico di oggi, che cambia rapidamente: restare indietro è controproducente.

Ci sono anche vantaggi a livello di contabilità rispetto al leasing, al finanziamento e ad altre formule che richiedono l’obbligo dell’acquisto finale. Innanzitutto, il noleggio operativo comporta una completa deducibilità dei canoni di locazione indipendentemente dalla durata del contratto, ciò consente di ridurre drasticamente i periodi di ammortamento, poiché il canone è deducibile nel corso dell’esercizio fiscale in cui è sostenuto essendo inserito a bilancio tra le spese correnti. Non creando ammortamento, poi, non comporta il recupero a tassazione, configurandosi come canone di servizio.

Sempre da un punto di vista contabile, con il noleggio dei beni strumentali, viene meno la necessità di includerli nel libro cespiti e negli asset patrimoniali dell’azienda. I beni strumentali e le attrezzature così utilizzate non impattano sugli studi di settore e la ditta potrà gestire il suo aggiornamento tecnologico in modo più snello.

Il noleggio operativo è attivabile e accessibile da tutti i possessori di partita Iva, anche dalle start-up, dalle aziende neo costituite e dalle società prive di una storica solidità bancaria che, per motivi di rating, hanno difficoltà ad accedere a strumenti finanziari classici come finanziamenti e leasing.

“Loda Orobica”, azienda leader nella compravendita delle macchine d’ufficio, offre il servizio di noleggio proponendo contratti su misura in base alle esigenze di ogni cliente.

Grazie a un’esperienza di oltre cinquant’anni nella vendita e nella manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, multifunzione, computer, scanner, fax ed etichettatrici, è in grado di soddisfare la clientela più diversa rivolgendosi sia alle grandi sia alle piccole realtà.

"Loda Orobica" è a Bergamo in via Alessandro Manzoni, 17.