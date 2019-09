I socialisti ricordano Roberto Bruni: “Mancherà non solo il politico, ma l’uomo”

A piangere Roberto Bruni, ex sindaco di Bergamo e presidente Sacbo, sono anche i socialisti bergamaschi, quelli con cui Bruni ha speso gran parte della sua carriera politica.

“Sapevamo delle sue condizioni di salute, ma speravamo tutti che questo momento sarebbe arrivato il più tardi possibile – commenta una emozionata Pia Locatelli -. L’ho visto l’ultima volta sabato. Poche settimane fa eravamo a cena insieme, non abbiamo fatto altro che parlare di politica ovviamente. Io e lui abbiamo avuto una vita politica e di impegni istituzionali praticamente parallela. Nel 2004 la gioia più grande: lui sindaco di Bergamo, io europarlamentare. È stata la soddisfazione più bella, perché se uno dei due non avesse centrato l’obiettivo l’altro non sarebbe stato felice al cento per cento”.

“Mancherà non solo a noi socialisti, ma a tutta la città di Bergamo – conclude la presidente onoraria dell’Internazionale Socialista Donne -. Mancherà non solo il politico, ma l’uomo”.

Francesco De Lucia, segretario provinciale del Psi Bergamo

È commosso anche il ricordo di Francesco De Lucia, segretario provinciale del Partito Socialista di Bergamo: “Roberto è uno dei primi socialisti che ho conosciuto. Io studente di liceo e lui giovane avvocato – commenta De Lucia -. Ricorderò sempre il suo garbo e la sua gentilezza che esaltavano la profondità delle sue convinzioni: laicità, democrazia, garantismo, giustizia sociale. In una parola: socialismo”.