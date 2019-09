Gori: “Bruni, uomo di limpidi ideali e fortissimi valori morali”

Il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ricorda Roberto Bruni, spentosi martedì 10 settembre a 70 anni.

“Ci ha lasciati un uomo retto, preciso, rigoroso, ma al tempo animato da grande passione civile: un vero democratico, un uomo di limpidi ideali e di fortissimi valori morali – afferma Giorgio Gori -. Roberto Bruni è stato un uomo delle istituzioni, prim’ancora d’essere per cinque anni il nostro sindaco: era questa la sua cultura, saldamente ancorata alla storia della sua famiglia e al dettato della Costituzione.

È stato un difensore del diritto e dei diritti, nella dimensione professionale come in quella politica, un uomo che ha legato la sua vita alla promozione della giustizia.

Abbiamo quindi molti motivi essere profondamente legati a Roberto Bruni e molto tristi oggi a causa della sua scomparsa. Ci mancheranno il suo carattere riservato e il suo sorriso, la sua precisione e la sua affidabilità.

Per me è stato un amico. Ogni volta che in questi anni ho avuto un dubbio – giuridico, politico, di opportunità – mi sono rivolto a lui, e lui mi ha sempre regalato il suo consiglio, sostenuto da equilibrio, esperienza e solida competenza”.

(Foto di Sergio Agazzi)