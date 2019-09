Dal teatro al party segreto: week-end di eventi a Osio Sotto

Doppio appuntamento nel fine-settimana a Osio Sotto. Venerdì 13 settembre alle 21 al cortile dell’istituto comprensivo di via Libertà si terrà una serata in ricordo di Eros Nuti, Antonella Baldini e Sergio Gritti, tre persone che in modo diverso e con ruoli differenti ma sempre legati al mondo dell’istruzione e della cultura hanno lasciato una traccia profonda nelle attività culturali e nell’impegno civile in paese. Inoltre Gritti e Baldini sono stati dirigenti scolastici, quindi verranno celebrati in un luogo a loro particolarmente caro come la scuola.

Andrà in scena uno spettacolo dal titolo “L’insostenibile leggerezza”, con Matilde Facheris e Alberto Salvi accompagnati alla chitarra da Luigi Suardi e al contrabbasso da Stefano Armati.

Domenica 15 settembre, invece, la Consulta Giovani e l’assessorato alle politiche giovanili organizzano “Brembo Unplugged – The secret party”, pomeriggio di festa in una location molto suggestiva che verrà svelata poco prima dell’inizio dell’evento a chi si è iscritto. Gli ingredienti sono: buona compagnia, un telo mare, musica acustica, cibo e bevande da condividere e tanta voglia di divertirsi.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 50 persone: per partecipare clicca qui.