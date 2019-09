Confartigianato, Giambellini: “Siamo affezionati alla Strabergamo e non mancheremo”

“Siamo affezionati alla Strabergamo e siamo orgogliosi di partecipare: saremo presenti insieme ai nostri artigiani”. Così il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, Giacinto Giambellini evidenzia il profondo legame tra l’associazione che rappresenta e la storica iniziativa orobica.

Su questa affinità si fonda la collaborazione che anche quest’anno ha portato il sodalizio a sostenere la manifestazione che si svolgerà domenica 15 settembre. Il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, Giacinto Giambellini evidenzia: “Siamo affezionati alla StraBergamo, un’iniziativa particolarmente importante per il nostro territorio. Ha un significato speciale perché unisce tantissime persone e rappresenta una bella occasione per stare all’aria aperta in compagnia. È un appuntamento fisso, una tradizione che si ripete portando sempre tanto entusiasmo: ogni anno aggrega partecipanti di tutte le età e si propone come un’opportunità per vivere la città. E poi è molto stimolante vedere la passione che anima gli organizzatori che si impegnano a predisporre tutto prestando attenzione a ogni dettaglio. Siamo orgogliosi, quindi, di collaborare con questa realtà”.

La collaborazione è duplice. Giambellini prosegue: “Innanzitutto abbiamo dato la disponibilità delle sedi territoriali di Confartigianato a essere punti di raccolta delle iscrizioni e ritiro delle magliette della manifestazione con prezzo scontato. Considerando anche la sede centrale, complessivamente ne abbiamo 27, dislocate in tutta la provincia, dalle Valli alla Bassa, in maniera capillare. Inoltre, saremo presenti al villaggio della Strabergamo che verrà allestito per tutto il fine-settimana in centro da venerdì 13 a domenica 15 settembre con un nostro stand: visitandolo si potranno avere tutte le informazioni relative alla nostra associazione, ai servizi che offriamo e alle iniziative che abbiamo in programma. Infine, considerando che siamo un’associazione del territorio che vuole sempre stare accanto alla gente, parteciperemo alla StraBergamo insieme ai nostri artigiani”.