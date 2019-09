Mentre gli studenti si preparano per l’inizio del nuovo anno scolastico (domani, giovedì) vediamo che tempo ci accompagnerà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Luca Mogna.

ANALISI GENERALE

Una cella di alta pressione con valori di geopotenziali piuttosto elevati rimarrà posizionata sulla Russia occidentale ancora per alcuni giorni. Una seconda cella tende rapidamente a guadagnare terreno in direzione della Francia e della Svizzera, andando a garantire una progressiva stabilizzazione del tempo anche sul nord Italia, con temperature che si riporteranno su valori pienamente estivi su buona parte dell’Europa centro-meridionale.

Mercoledì 11 settembre 2019

Tempo Previsto: residua nuvolosità nella prima parte della giornata soprattutto a ovest. A seguire cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, con addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi associati a sporadici rovesci soprattutto su alta Valtellina e livignasco.

Temperature: in moderato aumento nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 13 e 16°C (con punte fino a 17-18°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 24 e 27°C.

Giovedì 12 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, con sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: in lieve aumento nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 13 e 16°C (con punte fino a 17-18°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 25 e 28°C. Punte fino a 29°C nel mantovano e cremonese orientale.

Venerdì 13 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, con sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: in lieve aumento nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 14 e 17°C (con punte fino a 18-19°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 26 e 29°C. Punte fino a 30°C nel mantovano e cremonese orientale.