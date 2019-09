Brembilla: “Quel viaggio a Cracovia con Bruni e le usanze polacche a noi poco note”

Marco Brembilla, oggi assessore ai lavori pubblici, era presidente del Consiglio nel quinquennio guidato da Roberto Bruni. Lo saluta così.

È molto difficile per me, in questo doloroso momento, ricordare Roberto Bruni; per i tanti ricordi che si affollano nella mente, per il dolore che, seppur non inatteso, pervade la mente.

Vorrei qui parlare di lui in un modo un po’ diverso e meno ufficiale.

Roberto che ho conosciuto lavorando fianco a fianco dal 2004 al 2009, lui Sindaco ed io Presidente del Consiglio comunale e poi entrambi Consiglieri comunali.

Sono tanti i momenti condivisi e me ne vengono in mente alcuni sconosciuti ai più che mostrano Roberto uomo e amico, nella non formalità del ruolo.

Allora ricordo in primis le corse a chi era più veloce ad augurare all’altro per primo buon compleanno, visto che entrambi siamo nati il 1° aprile: negli anni da Sindaco, ogni primo aprile riuscivo, con una scusa, ad attirarlo nella sala gruppi, dove tutti del suo staff e della presidenza erano riuniti in silenzio per esplodere negli auguri non appena entrava.

Ricordo il viaggio a Cracovia per le celebrazioni di Francesco Nullo, con la cena in cui nessuno dei due conosceva la tradizione polacca che non vuole mai il bicchiere di vodka vuoto. A un certo punto Roberto mi guardò e disse: “Ma tu riesci ad alzarti?”.

Il ricordo più tenero e commovente che, a distanza di anni, mi provoca ancora forti emozioni è legato al luglio del 2010 quando, dopo l’infarto che mi colpì e la terapia intensiva in coma farmacologico, al primo giorno del risveglio, Roberto ed Elena Carnevali fecero i matti per potermi salutare in terapia semi-intensiva. Entrambi al massimo della commozione mi strinsero le mani e strappai a Roby un sorriso quando dissi: “Quando finirà la sfiga?”.

E quel suo scrivere pochi appunti nelle discussioni in Consiglio e poi replicare con discorsi memorabili a braccio nel silenzio generale? La sua capacità politica espessa da Sindaco indimenticabile, da Consigliere comunale, regionale e Presidente di Sacbo.

Sì, ho avuto il privilegio, la fortuna e la bellezza di lavorare con una persona sempre rispettosa dei ruoli: ci capivamo con gli occhi, nelle fasi altalenanti della vita amministrativa.

L’ho visto l’ultima volta pochi giorni dopo Ferragosto: dopo il rituale e affettuoso abbraccio gli ho chiesto: come va Roby? Risposta: non male dai e tu? Perché la sua preoccupazione erano gli altri, la famiglia, gli amici di sempre e quelli, come me, incontrati nel cammino.

Carissimo Roberto, sei stato sottoposto ad anni di durissime prove e dolori. Ti abbraccio, abbraccio Maria Teresa e le tue amatissime figlie, Chicca in particolare che vive con me e in tua continuità l’esperienza amministrativa.

Grazie. Di tutto e per tutto.

Impossibile dimenticarti e pensare che non stai non stai più passeggiando sulle strade della tua amata Bergamo.

Buon cammino Roberto.