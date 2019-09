Apre la portiera e fa cadere una donna in bici: incidente in via Maj

Aprendo la portiera ha urtato una bicicletta con a bordo una donna che è caduta rovinosamente sull’asfalto. Incidente poco prima delle 15 di mercoledì in via Maj a Bergamo, una strada già nota per sinistri anche piuttosto gravi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Bergamo, una donna di 56 anni dopo aver parcheggiato all’altezza del civico 23, ha tentato di scendere dalla sua Suzuki Swift. Nell’aprire la portiera, però, ha urtato una bicicletta che sopraggiungeva proprio in quel momento, diretta verso il centro città.

A bordo della due ruote un’altra donna, di 57 anni, che è finita a terra.

La responsabile ha chiamato subito il 118 e sul posto è accorsa un’ambulanza, oltre all’Unità incidenti stradali della Locale.

La donna se l’è cavata con alcune escoriazioni, ma è stata comunque trasportata alle Cliniche Gavazzeni per accertamenti.