Ue: Gentiloni commissario agli Affari economici

L’ex presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni è stato nominato commissario agli Affari economici e monetari nel nuovo esecutivo di Ursula von der Leyen, ruolo che ora verrà definito “responsabile economia”.

È la prima volta che un italiano ottiene la responsabilità del pacchetto EcFin. L’indicazione dovrà ora essere validata dal Parlamento europeo, che nelle prossime settimane avvierà le audizioni di tutti i commissari nominati dalla leader tedesca.

Von der Leyen ha detto che Gentiloni “condividerà la sua vasta esperienza nel portafoglio dell’Economia dopo essere stato ministro degli esteri e premier”.

LA LISTA DEI COMMISSARI

Presidente della Commissione europea: Ursula von der Leyen (Germania, popolari)

Vicepresidente esecutivo con delega al clima: Frans Timmermans (Olanda)

Vicepresidente e commissario alla concorrenza e al digitale: Margrethe Vestager (Danimarca, liberali)

Vicepresidente esecutivo per l’economia: Valdis Dombrovskis (Lettonia)

Vicepresidente per valori e trasparenza: Vera Jourova (Repubblica Ceca)

Vicepresidente alla sicurezza con delega all’immigrazione: Margaritis Schinas (Grecia, popolari)

Vicepresidente con delega alla democrazie e demografia: Dubravka Suica (Croazia, partito popolare)

Commissario al mercato interno, industria e difesa: Sylvie Goulard (Francia)

Commissario agli affari economici: Paolo Gentiloni (Italia, Pd)

Commissario al commercio: Phil Hogan (Irlanda)

Commissario alla giustizia: Didier Reynders (Belgio, liberali)

Commissario all’ambiente e gli oceani: Virginijus Sinkevi?ius (Lituania, indipendente)

Commissario all’energia: Kadri Simson (Estonia, liberali)

Commissario alla salute: Stella Kyriakides (Cipro, popolari)

Commissario all’allargamento: László Trócsányi (Ungheria, popolari)

Commissario al budget e all’amministrazione: Johannes Hahn (Austria)

Commissario agli affari interni: Ylva Johansson (Svezia)

Commissario per l’innovazione e la gioventù: Mariya Gabriel (Bulgaria)

Commissiario per la coesione e le riforme: Elisa Ferreira (Portogallo)

Alto rappresentante per gli affari esteri: Josep Borrell (Spagna)

Commissario ai partneriati internazionali: Jutta Urpilainen (Finandia, socialisti)

Commissario alla gestione delle crisi: Janez Lenarcic (Slovenia)