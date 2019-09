Sorpreso a vendere hashish in piazza a Zingonia: arrestato 36enne

Nel tardo pomeriggio di lunedì, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno arrestato un cittadino 36enne originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, perchè sorpreso cedere dello stupefacente ad un acquirente 50enne del cremasco.

Dopo alcune segnalazione giunte dai cittadini di Ciserano e relative ad una situazione di spaccio presente nell’area attorno alla piazza Papa Giovanni, i carabinieri hanno attivato una serie di attività finalizzate innanzi tutto a riscontrare la notizia ed eventualmente ad individuare gli autori dello spaccio.

In effetti nel corso del servizio di lunedì, poco dopo essersi appostati in zona, i carabinieri hanno subito notato un individuo di etnia magrebina comportarsi in modo sospetto. Da lì a poco al sospettato si è accostata una autovettura con a bordo un uomo sulla cinquantina, a cui il magrebino ha furtivamente ceduto un involucro trasparente di cellophane ricevendo in cambio dal guidatore una banconota da 50 euro.

Immediatamente intervenuti, dopo aver provveduto al fermo di entrambi, i militari hanno verificato la presenza di un pezzo di hashish celato all’interno dell’involucro trasparente; suddiviso il pezzo di stupefacente avrebbe fruttato almeno una decina di piccole dosi.

Condotti presso la caserma di Zingonia, lo spacciatore è stato dichiarato in arresto e dopo una notte trascorsa in cella, nella mattinata di martedì è stato processato per direttissima in tribunale a Bergamo, mentre l’acquirente, dopo la segnalazione alla Prefettura di residenza, è stato rilasciato.

Lo stupefacente e la somma di denaro sono stati sequestrati.