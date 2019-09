“Mister Felicità” o “Una notte al museo”? La tv del 10 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 10 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Mister felicità”, di e con Alessandro Siani, e con Diego Abatantuono, Carla Signoris e Cristiana Dell’Anna.

Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del dottore, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la fiction “La verità sul caso Harry Quebert”. Andranno inonda il quinto e il sesto dei dieci episodi. Nel primo, Harry consoce Luther, un giovane con il viso sfigurato, che lavora come autista per il signor Stern. Nel secondo, Perry scopre delle incongruenze sul verbale della scomparsa di Nola.

RaiDue alle 21.20 proporrà la visione del film “Una notte al museo”, con Ben Stiller e Carla Gugino. Larry Daley, guardia notturna al museo di storia naturale di New York, sta facendo il suo giro di ricognizione quando gli animali impagliati e le statue dei personaggi ospitati nelle diverse sale cominciano ad animarsi: Teddy Roosevelt, Cristoforo Colombo, Attila – oltre a dinosauri e ad altri animali estinti – gli daranno parecchio filo da torcere…

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”. Mentre le condizioni di salute di Moises peggiorano, Felipe scopre che Blasco, l’uomo che aveva rapito Silvia, ha assunto un noto avvocato per uscire di prigione. Fabiana avverte Riera: non dovrà fare del male a Carmen o dovrà vedersela con lei.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, mentre sulla tv di Urbano Cairo alle 21.15 torna “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Attacco al potere 2”, con Gerard Butler; su Tv8 alle 21.30 “11 settembre: senza scampo”; su Canale Nove alle 21.25 “Ghost – Fantasma”, con Demi Moore, Patrick Swayze e Whooopi Goldberg; e su Rai4 alle 21.25 “La leggenda del cacciatore di vampiri”, con Benjamin Walker.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “Teneramente folle”, con Mark Ruffalo; su Iris alle 21 “Una ragione per vivere e una per morire”, con James Coburn; e su Italia2 alle 21.15 “Alla deriva”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan e Hannah Hodson. Andranno in oda quattro episodi intitolati “Madri”, “Festa d’addio”, “Una nuova sfida” e “La decisione giusta”. Nel primo, Christina ha una discussione con Morrissey che, per questioni di budget, le chiede di fare dei tagli allo staff delle infermiere. Nel secondo Kelly ha delle difficoltà a dire addio a un paziente, mentre Ray riceve delle notizie scioccanti da Candy. Nel terzo, Christina è costretta a trasferirsi al James River Hospital, dove deve imparare ad andare d’accordo con il suo nuovo capo. Nel quarto, Marcus vorrebbe uscire con Camille, ma le cose sono complicate dal fatto che lei è la figlia del suo boss.

Da segnalare, infine, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il telefilm “Master of sex”; su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation Island Vip”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Battiti live”, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci; e su Real Time alle 21.10 il reality “Malati di pulito”.