La7 ricorda l’attentato alle Torri Gemelle: la tv dell’11 settembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 11 settembre su La7 alle 21.15 andrà in onda uno speciale di “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori e dedicato all’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle.

Verrà proposta la visione del film “World trade center”, con Nicolas Cage.

11.9.2001. Due vigili del fuoco, John e Will, entrati tra i primi nel World Trade Center per portare soccorso alle vittime, rimangono intrappolati tra le macerie…

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Paul McCartney – The love we make”. New York City, 11 Settembre 2001: sono le 8.43 del mattino e il volo di linea su cui viaggia Paul McCartney sta per decollare dall’aeroporto di JFK quando dal finestrino il primo dei due aerei colpisce le Torri gemelle. E poi, il secondo. Saranno molte le celebrità a fuggire dalla città, aiutate dal privilegio che si accompagna alla fama; la città è infatti blindata; voli sospesi, ponti chiusi, treni fermi. Ma non Paul McCartney. Sconvolto ma determinato, decide di restare a New York per sostenere la città dilaniata da questo attacco.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la seconda delle quattro puntate della fiction “Rocco Schiavone 2”, con Marco Giallini, Isabella Ragonese e Mirko Frezza. L’episodio sarà intitolato “Tutta la verità”: mentre Ezio Baiocchi è ancora a piede libero, Rocco è chiamato a indagare sull’omicidio dei coniugi Moresi, trovati senza vita in casa. Il movente resta oscuro poichè, malgrado i segni di effrazione su una finestra, nell’abitazione non sembra mancare nulla. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 24 ottobre 2018.

Su Canale Nove alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione del reality “Il supplente”. Andrà in onda la prima di cinque puntate del docu-reality che vede personaggi del mondo dello spettacolo tenere una lezione a sorpresa, ispirata dall’attualità, di fronte ad una vera e propria classe scolastica.

I primi a presentarsi in aula saranno i comici Luca e Paolo, che parleranno di anticonformismo al liceo Mamiani di Roma; la settimana successiva, il 18 settembre, sarà la volta di Massimo Giletti, il quale salirà in cattedra per insegnare filosofia al liceo Plauto di Roma. Nino Frassica, il 25 settembre, andrà all’Istituto Sansi di Spoleto per parlare di creatività. Simona Ventura, l’unica donna tra i supplenti, improvviserà il 2 ottobre una lezione, all’Istituto Morante di Roma, sul tema “Non mollare mai“: d’altronde, la conduttrice emiliana, annovera tra le sue frasi il detto “Crederci sempre, arrendersi mai“. L’ultimo appuntamento del 9 ottobre darà spazio, infine, al ristoratore Joe Bastianich che, al liceo artistico Rossi di Roma, affronterà l’argomento del rischio.

“Il Supplente”, prima di passare sul Nove, ha visto la luce su RaiDue nell’estate 2018, coinvolgendo nella prima edizione tra le file dei “professori” Mara Maionchi, Roberto Saviano, J-Ax, Enrico Mentana e Flavio Insinna. L’unica puntata trasmessa fino ad ora sul canale Discovery ha visto, invece, la partecipazione del militare e astronauta italiano Luca Parmitano.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 prenderà il via la seconda edizione del talk-show “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.

Canale5 alle 21.20 proporrà il settimo e l’ottavo dei 10 episodi della fiction “La verità sul caso Harry Quebert”, con Patrick Dempsey, Ben Schnetzer, Damon Wayans jr, e Kristine Froseth. Nel primo, Marcus inizia a non essere più gradito a Sommerdale, in quanto le sue indagini stanno iniziando a mettere in cattiva luce gli abitanti del posto. Nel secondo, Tamara mostra a Pratt una prova contro Harry.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Gli ultimi saranno gli ultimi”, con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann; s u RaiTre alle 21.20 “Destini incrociati”, con Harrison Ford; su Italia1 alle 21.20 “Baywatch”; su Tv8 alle 21.30 “Innocenti bugie”; e su Rai4 alle 21.20 “The ones below – I nuovi vicini”, con David Morrissey e Laura Birn.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Across the universe”, con Jim Sturgess; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Terrore dal sottosuolo”; su La5 alle 21.10 “Che cosa aspettasi quando si aspetta”; su Iris alle 21 “I mostri oggi”, con Diego Abatantuono e Claudio Bisio; e su Italia2 alle 21.15 “Dragon – La storia di Bruce Lee”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Scherzi a parte”, condotto da Paolo Bonolis e su Real Time alle 21.10 il reality “Matrimonio a prima vista”.