Il design di cArtù di Grifal valorizzerà i foulard iconici di Gucci

Grifal, azienda tecnologica italiana che opera nel mercato del packaging industriale sostenibile, torna a esprimere il proprio potenziale creativo in occasione della mostra “Arte di Moda – Giardini di Seta. Vittorio Accornero per Gucci”, che si terrà a Bergamo a partire dal 14 settembre all’Accademia Carrara.

La mostra è dedicata a Vittorio Accornero de Testa. Tra le firme di primo piano dell’illustrazione italiana degli anni Sessanta e Settanta, realizzò il design di una collezione di foulard iconici per la Maison Gucci che saranno oggetto dell’esposizione. Tra quelli esposti, i visitatori potranno ammirare il celebre Flora – reso intramontabile da grandi dive come Grace Kelly.

In qualità di sponsor ufficiale della mostra, Grifal si occuperà dell’allestimento degli spazi, accompagnando i visitatori lungo il percorso utilizzando elementi realizzati in cArtù, il nuovo cartone ondulato particolarmente resistente, sostenibile e 100% riciclabile, vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda. Gli articoli di arredo in cArtù, semplici e all’avanguardia al tempo stesso, scelti per l’allestimento – tra cui colonne, tavoli e cestini – consentiranno di valorizzare le opere esposte attraverso il loro particolare design e gli effetti estetici creati dall’ondulazione e dai colori.

Giulia Gritti, Marketing Manager di Grifal, commenta “Abbiamo scelto di sostenere la mostra “Arte di Moda” perché le aziende radicate sul territorio come la nostra devono avere un ruolo importante nello sviluppo e nella valorizzazione culturale della nostra città” – e prosegue, evidenziando la tensione all’innovazione dell’azienda – “Inoltre, condividiamo la visione innovativa e moderna del progetto, che combina l’iconica collezione di foulard Gucci con opere d’arte di epoche diverse all’interno della prestigiosa sede dell’Accademia Carrara”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 14 settembre al 21 ottobre 2019 all’Accademia Carrara di Bergamo.

GRIFAL SPA

Grifal S.p.A. è un’azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce imballaggi performanti ed eco-compatibili.

Grazie ai costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti sia ai processi produttivi brevettati e realizzati in house, Grifal ha arricchito negli anni la propria offerta con prodotti innovativi, tra cui Mondaplen® e cArtù® (2017); quest’ultimo è un rivoluzionario cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l’imballo.

Grifal è attiva anche nella progettazione e produzione di macchine per l’ondulazione.

La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA, dove vengono effettuate prove di resistenza e prove climatiche in base a standard internazionali.

La strategia di Grifal prevede l’affermazione di cArtù® come nuovo standard di imballaggio eco-compatibile grazie alla realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende che oggi già producono imballaggi in cartone o di clienti grandi utilizzatori di cArtù® e attraverso lo sviluppo del canale di vendita on-line.