Il caffè “Mogi” a Cannes per lo Yachting Festival: sarà al fianco della flotta Ferretti

Certe estati non finiscono, mai. Chiudete gli occhi: distesi al sole gentile di settembre, abbandonati nella vostra postazione parasol e transat – ombrellone e sdraio – canticchiate la canzone suonata da un jukebox; il vento vi porta il rombo grintoso di un motoscafo che vola sulle onde, lasciando una scia bianca sul mare azzurro: è la brezza di Cannes, la magia della Costa Azzurra che fa rivivere estati ruggenti. Non solo cinema: il magico Boulevard racconta immaginari che fanno sognare gli anni ’60, tra le spiagge di sabbia fine, boutique esclusive, alberghi di lusso e imbarcazioni da favola.

Dal 10 al 15 settembre Cannes sarà teatro per uno spettacolo esclusivo: la 42ma edizione dello Yachting Festival, dedicato agli amanti dell’artigianato di classe e della vita di mare che non rinuncia al comfort. Nata sul quai Max Laubeuf, oggi la manifestazione anima sette spazi al Vecchio Porto, introduce il mercato delle imbarcazioni usate a Port Canto – dove gli equipaggi inviteranno i visitatori a scoprire gli interni delle imbarcazioni, e una Luxury Gallery dedicata alle maison del lusso, dell’artigianato e dell’arte di vivere, per celebrare la più grande mostra mercato in acqua di imbarcazioni di lusso. Il Palais des Festivals accoglierà grandi firme e protagonisti della nautica da diporto: cantieri navali, architetti e designer, arredatori d’interni, accessori, enti e porti turistici. Un evento all’insegna di lifestyle, buongusto e design: MOGI non poteva mancare, partecipando al fianco della prestigiosa flotta Ferretti Yachts.

Yacthing Festival è aperta ad amanti del settore e curiosi, un’occasione per ammirare veri e propri capolavori nautici, scafi eleganti e tecnologie sorprendenti che combinano prestazioni, comfort e stile, per vivere il mare da prospettive esclusive. Yacht e motoscafi per sfrecciare nel Mediterraneo hanno affascinato re, principi e miliardari, ma soprattutto icone del cinema come Sean Connery, Jean Paul Belmondo e Peter Sellers, tra realtà e finzione.

Grandi motoryacht progettati con cura sartoriale per clienti esigenti e scafi di dimensioni più contenute personalizzati: il mito degli anni ’60 rivive sulla costa francese con linee e concept contemporanei, accompagnati dall’aroma MOGI anche a bordo.

Lo spettacolo del mare si svolge su un set d’eccezione: Cannes vanta una posizione privilegiata lungo la Costa Azzurra, cittadina di mare con storia e identità cangianti: il villaggio di pescatori diventato meta del lusso è una realtà tutta da scoprire. Famosa per il Festival del Cinema e la sua vocazione al lusso, Cannes cela piccoli tesori che ne svelano altre anime, come il Suquet – il cuore storico della cittadina, fatto di tortuose stradine animate da ristoranti e negozietti, il Marché Forville, il Museée de la Castre e la Tour du Masque, dove la leggenda vuole si fosse rifugiato Maschera di Ferro dopo essere evaso dall’Isola di Santa Margherita. Come in un film, una settimana per rivivere l’estate con classe.