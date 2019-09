Luca Mogna del Centro Meteorologico Lombardo scruta il cielo ed ecco qui le sue previsioni meteo per i prossimi giorni.

ANALISI SINOTTICA

Una cella di alta pressione con valori di geopotenziali piuttosto elevati si trova posizionata sulla Russia occidentale a inizio settimana. Una seconda cella rimane temporaneamente confinata con i suoi massimi al largo della penisola iberica, anche se tenderà rapidamente a guadagnare terreno in direzione della Francia e della Svizzera, andando a garantire una progressiva stabilizzazione del tempo anche sul nord Italia.

Il nord Atlantico rimarrà invece sede di strutture depressionarie che si susseguiranno nel loro moto dalla Groenlandia verso la Norvegia, tendendo in parte ad erodere la struttura di alta pressione sul suo lato occidentale.

Martedì 10 settembre 2019



Tempo Previsto: nella prima parte della giornata transito di nuvolosità medio-alta a tratti anche compatta, specialmente sui settori centro-occidentali. Precipitazioni generalmente assenti, salvo la possibilità di deboli isolate piogge sui settori di nord/ovest. Nel pomeriggio ed in serata nuvolosità piuttosto compatta, specialmente sui settori centro-occidentali, con qualche precipitazione perlopiù di debole intensità. Fenomeni localmente moderati sul basso Oltrepò pavese e piacentino.

Temperature: in lieve aumento nelle minime, in lieve calo nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 12 e 15°C (con punte fino a 16-17°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 20 e 23°C. Punte fino a 24°C nel mantovano e cremonese orientale. Zero termico stazionario e intorno a 2600m nelle ore centrali del giorno.

Venti: in pianura in prevalenza deboli o moderati orientali, tendenti a disporsi da nord/ovest in serata. A 1500m deboli da est-sud/est. A 3000m moderati da sud-sud/est.

Mercoledì 11 settembre 2019

Tempo Previsto: residua nuvolosità nella prima parte della giornata soprattutto a ovest. A seguire cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, con addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi associati a isolati rovesci soprattutto su Valtellina, Valcamonica e livignasco.

Temperature: in moderato aumento nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 13 e 16°C (con punte fino a 17-18°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 23 e 26°C. Punte fino a 27°C nel mantovano e cremonese orientale. Zero termico in moderato rialzo e intorno a 3400m nelle ore centrali del giorno.

Venti: in pianura in prevalenza deboli occidentali. A 1500m deboli da est-nord/est. A 3000m deboli da est.

Giovedì 12 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, con sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: in lieve aumento nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 13 e 16°C (con punte fino a 17-18°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 25 e 28°C. Punte fino a 29°C nel mantovano e cremonese orientale. Zero termico in moderato rialzo e intorno a 4200m nelle ore centrali del giorno.

Venti: in pianura in prevalenza deboli occidentali, tendenti a disporsi da est dalla sera. A 1500m deboli da est. A 3000m deboli da nord.