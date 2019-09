Caso Foppolo in tribunale: archiviato l’incendio, ecco i primi patteggiamenti

Era e resta un mistero l’incendio doloso appiccato tra il 7 e l’8 luglio 2016 alle seggiovie Quarta Baita e Montebello di Foppolo. Martedì mattina, 10 settembre, il gup Vito Di Vita, su richiesta del pubblico ministero Gianluigi Dettori, titolare dell’inchiesta, ha archiviato il procedimento sulle fiamme che fecero decollare le indagini sul comprensorio dell’alta Valle Brembana.

Sempre martedì mattina si è tenuta l’udienza preliminare per il filone principale dell’inchiesta, che va dalle ipotesi di associazione a delinquere per bancarotta fraudolenta, turbativa d’asta, truffa alla Regione Lombardia, corruzione per la presunta tangente da 75 mila euro versata in Austria dall’imprenditore Sergio Lima all’ex sindaco di Foppolo Giuseppe Berera.

Quattro dei 17 imputati hanno patteggiato: 2 anni (pena sospesa) sono andati all’imprenditore Gianfranco Montini, che avrebbe messo a disposizione i suoi conti correnti austriaci per far transitare 75mila euro versati dall’imprenditore bresciano Sergio Lima, e prelevati dall’ex sindaco di Foppolo: il denaro, per l’accusa, sarebbe stata la tangente versata da Lima a Berera come ricompensa per i lavori assegnati direttamente alle società dell’imprenditore bresciano, senza passare da bandi pubblici.

Due anni (sempre con pena sospesa) ha patteggiato anche Alberto Boselli, ritenuto collaboratore e prestanome di Lima. Un anno e 8 mesi, invece, per Roberta Valota, moglie di Berera ed ex impiegata della Bss, nei confronti della quale il gup ha disposto anche la confisca di 230mila euro. Otto mesi, infine, è il patteggiamento ottenuto da Elena Zaccarini, collaboratrice a sua volta ritenuta prestanome di Lima. Il gup ha invece respinta l’istanza di patteggiamento avanzata dallo stesso Lima (2 anni e 11 mesi), ritenendolo inammissibile.

Il 24 settembre verranno invece discussi i processi degli imputati che hanno optato per il giudizio con il rito abbreviato (tra cui Berera e l’ex sindaco di Valleve, Santo Cattaneo) e i rinvii a giudizio degli imputati che invece non hanno fatto ricorso a riti alternativi.