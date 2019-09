Bosatelli festeggia l’utile con la guida del patto dei Mille di Ubi

Domenico Bosatelli, patron di Gewiss, con il suo 2,6% di Ubi Banca apportato al Patto dei Mille e di gran lunga il più pesante fra i grandi soci dell’istituto di credito. Bosatelli opera con la cassaforte Polifin, che nel 2018 ha visto l’utile ordinario quasi raddoppiare a 44 milioni – interamente accantonati – rispetto all’esercizio precedente, frutto di 60 milioni di cedola incassata dall’azienda che offre soluzioni e prodotti per la domotica, l’energia e l’illuminazione.

Polifin ha chiuso il bilancio consolidato 2018 con ricavi per 308 milioni e un margine operativo lordo di 46,7 milioni.

L’unica nota negativa del bilancio è la svalutazione di 10 milioni del 50% in Misma Partecipazioni, (con un capitale sociale di 50 mila euro) messa da poco in liquidazione perché detiene la Termigas Bergamo, azienda per cui è stato chiesto il concordato.

Il restante 50% della Termigas Bergamo fa capo ad un’altra finanziaria, la Finbo di Alberto Bombassei, patron di Bergamo.