Belotti e le sfide con Bruni: “Ce ne siamo dette di tutti i colori, ma ha voluto bene a Bergamo”

“Non andavamo d’accordo, ce ne siamo dette di tutti i colori, gli ho dedicato due libri, ‘Tempi Bruni a Bergamo’ 1 e 2, dove non ho certo risparmiato critiche, mi ha definito ‘l’avversario più fastidioso’ però anche su sponde differenti, molto differenti, il rispetto per l’avversario, in questo caso tenace, non è mai mancato. Sinceramente mi dispiace perché Bruni alla nostra città ha voluto bene”.

Daniele Belotti, deputato leghista, ricorda così l’ex sindaco di Bergamo Roberto Bruni, scomparso martedì 10 settembre all’età di 70 anni.