Assistenza disabili, nuova gestione dopo i guai della coop: riassunti i dipendenti

Con l’inizio del nuovo anno scolastico cala il sipario sulla delicata vicenda della cooperativa Alba a Sorisole per l’assistenza scolastica di trenta ragazzi disabili, compreso il loro trasporto a scuola. Il servizio è stato assegnato alla cooperativa Lavorare Insieme di Almè: una delle due realtà che hanno partecipato al bando indetto dal Comune (guarda qui).

IL CASO

La cooperativa Alba era finita nella bufera lo scorso inverno, dopo un’inchiesta delle procure di Gela e Catania sulla presunta malagestione di alcuni centri profughi in Sicilia. Dodici gli arresti e 8 le associazioni nel mirino, tra queste la Cooperativa Alba (consorziata della Progetto Vita Onlus) che negli anni si era aggiudicata diversi appalti nella Bassa e nell’hinterland bergamasco. La cooperativa, messa preventivamente sotto sequestro, è stata affidata ad un amministratore giudiziario.

A farne le spese erano stati soprattutto i dipendenti (circa una ventina) che ad aprile avevano aperto lo stato di agitazione: per mesi avevano continuato a garantire il servizio, nonostante lamentassero il mancato pagamento degli stipendi. La loro situazione, seguita con attezione da Giuliana Rota della Fp-Cgil Bergamo, si è risolta per il meglio e come previsto dalla normativa saranno riassunti, fanno sapere dal sindacato.

Leggi anche Lo sciopero Da quattro mesi senza stipendio: a Sorisole protestano i lavoratori della coop Alba

“Una vicenda complicata – la definisce a sua volta il sindaco di Sorisole, Stefano Vivi – iniziata lo scorso anno con il commissariamento del precedente appaltatore, ma che comunque non ha determinato problemi nel servizio – ci tiene a sottolineare -. Grazie all’ottimo lavoro del settore ‘Servizi alla Persona’ del Comune e grazie alla disponibilità dei lavoratori, tutto è stato ricondotto sulla strada giusta”.