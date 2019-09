Vende la cucina ma le prosciugano il conto: denunciata 48enne di Bergamo

Mette in vendita la cucina ma le prosciugano il conto in banca. Una 48enne di Bergamo è stata denunciata carabinieri di Boretto dopo un raggiro in seguito a una compravendita di arredi propagandata sul web.

La venditrice, una donna di 34 anni di Boretto (Reggio Emilia) ha pubblicato su internet un’inserzione per vendere mobili usati a un prezzo di 500 euro. È stata contattata da una sedicente acquirente che addirittura ha rilanciato l’offerta, proponendo di pagare ben mille euro.

La 34enne quasi non credeva all’affare e ha accettato. Ma al momento di ricevere l’accredito, usando un codice del Postamat, la donna non solo non ha visto arrivare il denaro, ma si è ritrovata con il conto svuotato di 550 euro. In quel momento si è interrotta la comunicazione telefonica che era in corso tra venditore e compratore.

Alla vittima non è rimasto altro da fare che recarsi in caserma per sporgere denuncia. Le indagini hanno portato a una donna di 48 anni, di Bergamo, con a carico specifici precedenti di polizia, la quale è stata denunciata per il reato di truffa.