Stadio Bernabeu: il Real Madrid gioca sul manto della Limonta

Hazard, Bale, Benzema ed Isco anche per questa stagione calcistica tornano a calcare un manto erboso made in Italy.

Per il quinto anno consecutivo il Real Madrid, per lo Stadio Bernabeu (altare della gloria azzurra del 1982), ha scelto Mixto Hybrid System, un sistema ibrido sintetico e naturale nato dalla collaborazione tra Limonta Sport di Cologno al Serio e Rappo srl.

Mixto è costituito da una componente sintetica ed una naturale, dove la matrice artificiale è perfettamente progettata per favorire al meglio la nascita, la crescita e lo sviluppo della parte naturale.

Paul Burgess – Grounds Manager al Real Madrid C.F. – rimettendo a nuovo la superficie di gioco dello Stadio Santiago Bernabéu, ha confermano la fiducia nelle prestazioni e nell’affidabilità del sistema ibrido dell’azienda bergamasca.

“Quando si realizzano campi professionali in grandi stadi – ha detto Burgess -, la stabilità può diventare una caratteristica problematica per la mancanza di tempo, le condizioni atmosferiche e l’alto grado di utilizzo. Ho scelto il Mixto per il campo del Real Madrid allo stadio Santiago Berbanéu perchè credo che questo sistema soddisfa i requisiti della squadra e tutte le sfide sin dall’inizio. Siamo orgogliosi del nostro team che da sempre realizza superfici di gioco top quality e Mixto permette di innalzare ancora di più lo standard qualitativo. Il prodotto è molto flessibile in termini di modalità di installazione e sono convinto che abbia davvero un grande futuro nel mondo dello sport.”

In agosto il manto della Limonta è stato posato anche allo stadio Luigi Ferraris di Genova.