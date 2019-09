Storico successo per Chiara Consonni al Boels Ladies Tour.

La 20enne di Brembate Sopra si è infatti imposta nell’ultima tappa della corsa olandese conquistando così la prima vittoria in una competizione dell’UCI Women’s World Tour.

Foto 2 di 2



Quinta nella frazione di apertura, la 20enne di Brembate Sopra ha condotto lo sprint alla perfezione riuscendo a contrastare il rientro di avversarie del calibro di Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg), Lucinda Brand (Team Sunweb) e Marta Bastianelli (Team Virtu Cycling).

In casa Valcar ottima prestazione anche per Elisa Balsamo che, oltre ad aver lanciato nel finale la compagna di squadra, ha concluso in seconda posizione la classifica dedicata alle giovani.

La sua intervista in un simpatico inglese italianizzato è già virale: (da GlobalCyclingNetwork)