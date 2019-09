Oltre 5 chili di droga nell’auto: erano insieme al caffè per camuffarne l’odore

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre il personale della Polizia Stradale di Seriate, impegnata in servizi di vigilanza e controllo della arteria autostradale A/4 al casello di Monza, ha controllato un’autovettura Citroen C3 condotta da F.A.P., 35ennedi Cantu’.

Nel corso del controllo l’uomo, incensurato, ha palesato un certo nervosismo tanto da indurre la pattuglia a procedere alla perquisizione del veicolo. Nascosti nella imbottitura dei sedili, infatti, hanno rinvenuto 5 panetti in cellophane contenete sostanza stupefacente per un peso di kg 5.400, nonché una notevole quantità di caffè utilizzata per camuffare l’odore della sostanza stupefacente in parola.

L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto ed al termine degli accertamenti accompagnato in carcere a Monza.