Mezza Maratona di Newcastle, test positivo per Sara Dossena

Test positivo per Sara Dossena in vista dei Campionati del Mondo.

La 34enne di Clusone, al via della Mezza Maratona di Newcastle a 19 giorni dalla prova iridata, ha chiuso in nona posizione la competizione dominata dalla keniana Brigid Kosgei in 1h04”28, miglior tempo di sempre sulla distanza.

Giunta al traguardo con il tempo di 1h10’28”, la portacolori del Laguna Racing ha realizzato il terzo crono in carriera, distante 18 secondi dal primato personale.

“In un contesto del genere avrei voluto andare più forte, anche se ho fatto difficoltà a spingere un ritmo più veloce di questo, intorno a 3’20 – ha spiegato dopo l’arrivo l’atleta seriana -. Ovviamente non ho finalizzato la gara di oggi, che rientra nel percorso di preparazione alla maratona di Doha e quindi va benissimo così, anche perché all’arrivo ne avevo ancora, non ho finito stremata. È un buon test per i Mondiali e ho corso molto vicina al personale”.

In campo maschile buon sesto posto per l’azzurro Eyob Faniel (Fiamme Oro) che ha concluso la sfida inglese in 1h01”25, lontano poco più di due minuti dall’idolo di casa Mo Farah (59’07), imbattuto su queste strade dal 2014.