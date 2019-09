Lo cercano nel canale, ma è a casa di un’amica: paura e lieto fine a Cividate

È scomparso un bambino, in realtà era a giocare a casa di un’amichetta. È finita nel migliore dei modi la vicenda che ha visto protagonista un bambino di 10 anni residente a Cividate al Piano.

Il piccolo si stava godendo uno degli ultimi pomeriggi di vacanza prima di tornare sui banchi di scuola: a breve, infatti, inizierà la prima media.

Come spesso accaduto in questa calda estate il ragazzo era uscito con la sua mountan bike, ma stranamente non era rientrato. I genitori, attorno alle 14, allarmati, hanno iniziato a cercarlo, trovando la sua bicicletta con la catena “scesa” dalla normale sede, appoggiata a poca distanza dal ciglio di una delle tante rogge che costeggiano via San Giorno, non lontana dall’abitazione del giovane.

Il torrente in cui si temeva fosse caduto il bambino

Subito è scattato l’allarme, col terrore che il bambino potesse essere caduto in acqua. Quasi immediato l’arrivo dei soccorsi, con sommozzatori, vigili del fuoco, carabinieri e addirittura un elisoccorso che hanno raggiunto l’area nel tentativo di trovare il piccolo.

Dopo quasi 3 ore dalla scomparsa ecco il lieto fine, con il bimbo che si scopre essere andato a trovare un’amichetta che abitava poco distante dopo aver abbandonato la mountan bike fuoriuso.

Sospiro di sollievo, quindi, per i genitori e i parenti del ragazzo che hanno potuto riabbracciarlo subito dopo il ritrovamento.