Legambiente: “Borracce a scuola? Bene, ma togliamo la plastica da mense, feste e uffici”

Nel dibattito sulle “borracce nelle scuole” lanciato da Bergamonews, dopo l’intervento della Lega Nord e la risposta dell’assessore comunale all’ambiente Stefano Zenoni, ecco la posizione e l’augurio di Legambiente da parte di Nicola Cremaschi.

Mi fa molto piacere che la Lega Bergamo presenti un Ordine del Giorno su questo tema e che la giunta risponda cercando di inquadrare il tema con un approccio di sistema e non occasionale. “C’è bisogno di un maggiore e migliore ragionamento sull’argomento” ha dichiarato l’assessore Stefano Zenoni.

Bene. Una volta tanto una polemica positiva sui temi ambientali che spinge ad alzare il livello della proposta.

Mi fa piacere che la Lega torni a focalizzare il tema della plastica, del resto ricordo bene che a Bergamo la raccolta differenziata della plastica si avviò quando era assessore Massimo Bandera.

A questo punto mi aspetto da parte loro (ma anche degli altri partiti presi in consiglio comunale) la massima attenzione per rendere i loro eventi (dalla festa di partito al volantinaggio) plasticfree e ecosostenibili. (Vado raramente alle feste di partito ma quando ci vado noto troppo spesso che la raccolta differenziata non è sempre gestita adeguatamente)

D’altro canto mi aspetto, dopo le risposte dell’assessore Zenoni delle celeri proposte per l’eliminazione delle plastiche negli uffici comunali, nelle scuole, nelle biblioteche, nei CSS e nei CTE e in tutte le strutture gestite dall’amministrazione o date in gestione a terzi.