Lavori in A4, attenzione alle chiusure dei caselli di Bergamo, Capriate e Grumello

Settimana di lavori di manutenzione programmati sull’Autostrada A4: gli interventi, previsti in orario notturno, riguardano i portali segnaletici e saranno effettuati chiudendo alcuni caselli tra Agrate e Palazzolo.

Si inizia alle 21 di lunedì 9 settembre quando sarà negata l’entrata verso Milano e Brescia e l’uscita per chi proviene da Brescia del casello di Cavenago, fino alle 6 di martedì 10. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate per chi entra in direzione Milano, quella di Trezzo per chi deve procedere nella direzione opposta. In uscita per chi arriva da Brescia si consiglia di uscire ad Agrate.

Lunedì 9 e martedì 10, sempre dalle 22 alle 5, sarà chiuso il casello di Bergamo, in entrata e in uscita da entrambe le direzioni. Si replica mercoledì 11 e giovedì 12, in entrata verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano, nella stessa fascia oraria. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate per chi proviene e per chi è diretto a Brescia, quella di Dalmine per Milano.

Dalle 21 di lunedì alle 6 di martedì chiude invece Grumello/Telgate, verso Milano e Brescia: consigliate rispettivamente, Seriate e Ponte Oglio.

Dalle 21 di martedì alle 6 di mercoledì sarà chiusa l’uscita di Capriate per chi proviene da Brescia: gli automobilisti possono uscire a Trezzo sull’Adda.

Sempre dalle 21 di martedì alle 6 di mercoledì chiudono, alternativamente, le vicine entrate di Ponte Oglio e Palazzolo, verso Milano e Brescia. Nel primo caso si consiglio di entrare a Grumello per chi è diretto a Milano, a Palazzolo per chi viaggia verso Brescia. Nel secondo, l’entrata consigliata è Ponte Oglio per Milano, Rovato per Brescia.

Inoltre, sempre sulla A4 Milano-Brescia, per una notte, dalle 22 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Cavenago.

