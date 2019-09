Come sarà il tempo nei prossimi giorni secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo, a cura di Simone Beretta.

La vasta depressione che da alcuni giorni staziona sul centro nord Europa, si accinge a protendersi verso il comparto meridionale europeo addossandosi alle alpi. Tale struttura favorirà il travaso di aria fredda ed instabile sull’alto mediterraneo generando una saccatura che nella giornata odierna entrerà nella nostra regione portando una fase perturbata iniziando dai settori occidentali lombardi (in rapido estensione ad est) ed un significativo calo termico.

Da lunedì pressione in lenta risalita, passaggi di corpi nuvolosi ma precipitazioni assenti in pianura, possibili rovesci ad evoluzione diurna solo sul comparto orobico orientale. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Da mercoledì a sabato l’estensione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centro meridionale garantirà tempo asciutto, cieli sereni anche sulla nostra regione con temperature in ulteriore aumento e valori lievemente superiori alla media del periodo specie nei massimi.

Domenica 8 settembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino ovunque coperto con piogge o temporali. Le precipitazioni risulteranno più persistenti e a tratti di forte intensità sul milanese centrale, basso comasco, Brianza, pianura e pedemontana lecchese, bergamasca, bassa e media pianura bresciana. Nevicate sul comprensorio alpino e prealpino attorno ai 1800m del alta Valtellina, con possibili sconfinamenti durante le fasi più intense fin verso i 1600m specie in valle san Giacomo e livignasco, sulle restanti aree montuose nevicate tra i 1900/2200m. Dal tardo mattino fenomeni in attenuazione con schiarite temporanee ad iniziare dai settori occidentali, piogge in esaurimento fino alla pianura bresciana entro le prime ore del pomeriggio con ampi rasserenamenti ovunque.Dal tardo pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità dai settori occidentali e deboli precipitazioni dalla sera, in estensione a resto regione.

Temperature: Minime e massime in calo. Minime in pianura comprese tra 13 e 16°C

Massime in pianura comprese tra 18 e 21°C

Zero termico a metà giornata attorno a 2400/2600 metri

Venti: Moderati con rinforzi da nord est durante i fenomeni temporaleschi, tendenti a ruotare in serata dai quadranti occidentali.

In quota moderati da nord est

Lunedì 9 settembre 2019

Tempo Previsto: Nella notte piogge deboli più probabili sulla bassa pianura in rapido esaurimento. Dal primo mattino ampie schiarite si alterneranno a passaggi di nubi alte. Formazione nottetempo di foschie o locali banchi di nebbia in pianura.

Dal pomeriggio addensamenti daranno luogo a rovesci limitatamente al comporto orobio orientale. Neve oltre 2100/2400m

Temperature: Minime in calo, massime in lieve aumento.

Minime in pianura tra 8 e 11°C

Massime tra 22 e 24°C

Zero termico a metà giornata attorno 2800m

Venti: deboli a regime di brezza

in quota deboli a tratti moderati settentrionale

Martedì 10 settembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino nuvoloso per nubi alte ma con schiarite specie a partire dal pomeriggio.

Precipitazione assenti fatto salvo per il comparto retico orientale ove nel pomeriggio potrebbero manifestarsi brevi piovaschi

Temperature: minime e massime in aumento.

Minime in pianura comprese tra 11 e 14°C

Massime tra 22 e 25°C

Zero termico in risalita a metà giornata attorno a 3000/3200 metri

Venti: a regime di brezza

in quota deboli occidentali