Si rompe la serratura, donna delle pulizie rimane chiusa in bagno per un giorno

Strano episodio in un ufficio di pratiche legali in via Madonna della Neve a Bergamo, dove una donna della pulizie è rimasta chiusa in bagno per un giorno a causa della rottura della serratura.

L’operatrice, 55 anni, italiana, si era recata lì nel pomeriggio di sabato per svolgere come ogni settimana i mestieri, approfittando della chiusura dell’attività. All’interno, oltre a lei, non c’erano altre persone.

Intorno alle 16 la 55enne è andata in bagno, un locale cieco, senza finestre, e ha chiuso la porta a chiave. Quando stava per uscire, però, la serratura si è rotta e la porta è rimasta bloccata, con la donna all’interno dei servizi. Spaventata e con il telefono che era rimasto fuori, ha iniziato a urlare per attirare l’attenzione di qualche residente della zona. Ma nessuno l’ha sentita.

In serata l’anziana madre, con cui abita la donna, non vendendola rientrare si è preoccupata. Domenica ha lanciato l’allarme e dopo aver contattato il suo datore di lavoro, gli agenti delle Volanti hanno pensato che potesse trovarsi ancora nell’ufficio, magari vittima di un malore.

Nel primo pomeriggio sono così intervenute due auto della polizia con i vigili del fuoco, oltre alla Croce Bianca di Bergamo e all’automedica di Seriate. Ma è bastato aprire la porta d’ingresso e forzare quella del bagno, per trarre in salvo la 55enne che, a parte per un leggero shock, non ha avuto bisogno di cure.