Notte alcolica in Bergamasca: 8 interventi per intossicazione etilica

È stata una nottata piuttosto movimentata per gli uomini del 118 bergamasco. Tra la serata di sabato 7 e le prime ore di domenica 8 settembre sono state ben otto le richieste di intervento per la stessa motivazione: intossicazione etilica.

La prima chiamata già alle 19.30 per una persona ubriaca in via Frizzoni a Bergamo. Poco dopo le 23, per lo stesso motivo, in via Rosssini a Filago un ragazzino di soli 16 anni è stato soccorso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le cure del caso.

Intorno alle 23.45 due le telefonate al 118, a pochi minuti di distanza, sempre per persone che avevano alzato un po’ troppo il gomito. La prima da piazzale Alpini a Pedrengo, la seconda da via Castello a Brusaporto, dove un ragazzo di 27 anni in condizioni piuttosto serie è stato trasferito all’ospedale Bolognini di Seriate.

Quaranta minuti dopo la mezzanotte, richiesta di soccorso per il medesimo motivo da piazza Locatelli a Sarnico e mezz’ora più tardi l’ambulanza arriva a in via Pellico a Bratto, frazione di Castione della Presolana, per un 29enne che viene condotto all’ospedale Locatelli di Piario. Passano dieci minuti e questa volta il personale medico deve soccorrere una donna di 38 anni a Vidalengo, frazione di Caravaggio, sempre perchè aveva bevuto un po’ troppo.

Tra le due e mezza e le tre doppio intervento in città: il primo per un 37enne in via Borgo Palazzo, il secondo per un 35enne in via Milazzo, quest’ultimo trasportato alle cliniche Gavazzeni per essere curato.