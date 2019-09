Mamma scomparsa da 10 giorni, Romina chiama a casa: “Sto bene”

Ha chiamato a casa e sta bene Romina Pezzotta, la donna 35 anni di cui non si avevano più notizie da una decina di giorni. L’ultima a vederla era stata proprio lei: Romina, anch’essa madre, a Trescore Balneario, le aveva detto che avrebbe lasciato la propria auto a Bergamo per far rientro a casa in treno.

Nella sua abitazione di Pontevico (in provincia di Brescia) dove vive con le figlie e il marito, però, non ha fatto ritorno e di lei si erano perse le tracce. Ma poi la telefonata che ha risolto tutto: la donna ha detto di stare bene e i parenti hanno ritirato la denuncia di scomparsa.

Anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” stava seguendo il caso.