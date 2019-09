Mamma scomparsa da 10 giorni: ore d’ansia per Romina

Ore d’ansia a Trescore Balneario dove da dieci giorni la madre di Romina Pezzotta, 35 anni, non ha più notizie della figlia. L’ultima a vederla era stata proprio lei: Romina, anch’essa madre, le aveva detto che avrebbe lasciato la propria auto a Bergamo per far rientro a casa in treno.

Nella sua abitazione di Pontevico (in provincia di Brescia) dove vive con le figlie e il marito, però, non ha fatto ritorno e di lei si sono perse le tracce. Nemmeno la sua Lancia Ypsilon nera targata CT673BS non è stata ritrovata.

La donna è alta circa un metro e sessanta, ha capelli e occhi castani e un neo sulla guancia. Quando è scomparsa indossava giubbino di jeans con perline, abito nero e scarpe bianche. Ha un tatuaggio sul braccio sinistro che recita la scritta “A testa alta”.

Anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” sta seguendo il caso. Nel caso qualcuno avesse sue notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine.