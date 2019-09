Finlandia-Italia o l’omaggio a Modugno? La tv dell’8 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 8 settembre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Finlandia e Italia, valida per le qualificazioni ai campionati europei 2020. Dopo aver affrontato giovedì scorso l’Armenia, gli Azzurri tornano in campo nel Tammelan Stadion di Tampere, per un altro incontro in trasferta, per il gruppo J. Il prossimo impegno sarà il 12 ottobre per Italia-Grecia.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Alex O’Loughlin, Scott Caan, Daniel Dae Kim, Chi McBride e Jorge Garcia. Andranno in onda tre episodi intitolati “Atto ostile”, “Cocoon” e “L’uomo che cadde dal cielo”. Nel primo, McGarrett interroga un marinaio che ha visto un sommergibile al largo della costa. Nel secondo, si indaga sull’omicidio di un agente della Cia. Nel terzo, Danny è nella giungla per liberare un uomo che è stato rapito.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda “Una serata Bella, Nel blu dipinto di blu”, condotta da Rosita Celentano. Viene riproposta la serata musicale dedicata ai grandi successi di Domenico Modugno e del paroliere Franco Migliacci. Alcune delle loro più famose canzoni, tra le quali “Nel blu dipinto di blu” e “Meraviglioso” vengono reinterpretate, tra gli altri, da Rita Pavone, Fausto Leali, Marcella Bella e Nek. Questo programma è andato in onda per la prima volta il 26 dicembre 2017, su Italia2, e poi il 24 giugno 2018 da Rete4.

La7 alle 20.35 riproporrà “Atlantide presenta: Elisabetta II. Una vita da sovrana” e alle 21.15 la visione del film “The queen”, con Helen Mirren. Alla morte della principessa Diana, la regina d’Inghilterra e il primo ministro cercano insieme un compromesso tra la tragedia privata e la richiesta del Paese di condividere il lutto con i reali…

Su Canale Nove alle 21.25 ci sarà il reality “La vacanza perfetta”. Francesco Facchinetti aiuterà una coppia di vacanzieri a trovare “la vacanza perfetta”. Nel prima sfida televisiva dedicata alle vacanze tre proprietari di location cercheranno di convincere una coppia di vacanzieri a trascorrere la propria “vacanza perfetta” da loro. In ogni episodio, i futuri vacanzieri, dopo aver raccontato le loro esigenze, visiteranno le tre diverse proposte e assegneranno 2 voti ciascuno: uno per la location (stile, pulizia e comfort), uno per le attività presenti e connesse alla proprietà (ristoranti, musei, spiagge, locali). Prima di scegliere definitivamente la loro location preferita, verranno tentati da un’offerta last minute da parte di ognuno dei proprietari. Quale proposta si aggiudicherà il premio in palio e vincerà la puntata?

Tv8 alle 21.30 trasmetterà “Italia’s got talent – The best of”. Viene proposto il meglio delle ultime edizione del talent.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Moulin rouge”, con Nicole Kidman; su Canale5 alle 21.20 “Rosamunde Pilcher: segreti tra amici”, con Denise Zich; e su Italia1 alle 21.20 “Il ricco, il povero e il maggiordomo”, di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Identità”, con John Cusack; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “The Loft”, con Karl Urban; su La5 alle 21.10 “17 again – Ritorno al liceo”, con Zac Efron; e su Iris alle 21 “Colpevole d’innocenza”, con Ashley Judd.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Misteri delle paludi americane”. Il profondo sud dell’America ospita due delle paludi più incredibili del mondo: l’Okefenokee in Georgia e l’Atchafalaya in Louisiana. La prima è una distesa di acqua nera simile a uno specchio, fiancheggiata da cipressi spettrali coperti di muschio. L’altra è un’enorme pianura alluvionale che fiancheggia il fiume Atchafalaya nel suo viaggio verso il Golfo del Messico, ed è la più grande palude fluviale del mondo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Sarah Drew. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Va solo molto peggio”, “E’ come tornare a casa”, “Guerra civile” e “Chi è lui (E cosa è per te?)”. Nel primo, la Kepner inizia a destreggiarsi, non senza difficoltà, nel suo ruolo di primario di chirurgia generale. Nel secondo, Meredith è ancora sospesa. La mattina tutti si preparano per la giornata in ospedale, mentre lei è alle prese con le faccende domestiche. Nel terzo, Amelia, ospite sul divano di casa di Meredith, è svegliata da Maggie che le chiede di andare con lei in ospedale per un intervento su una sua paziente. Nel quarto, April e Jackson si recano in Montana per eseguire uno speciale trapianto su una ragazza.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Maurizio Costanzo show Allegria”; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The big bang theory”.