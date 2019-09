Festa del Moscato, tante emozioni allo spettacolo del Carrozzone degli artisti

Una carica di allegria, vitalità ed emozioni: è stato tutto questo lo spettacolo “Esprimi un desiderio” che il Carrozzone degli artisti ha proposto la sera di sabato 7 settembre alla Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi.

La compagnia teatrale viaggiante è arrivata a Scanzorosciate nel pomeriggio con la sua accattivante e colorata carovana trainata dai cavalli attirando l’attenzione dei numerosi visitatori della kermesse. In attesa dell’esibizione ha sostato in piazza della Costituzione animandola con tanta musica festosa.

Il clou si è raggiunto in serata quando è iniziato un coinvolgente show con attori disabili e non in cerca di stelle cadenti da riportare in cielo in modo che la gente possa di nuovo esprimere desideri.

Nel corso dell’esibizione, rivolta al pubblico di tutte le età, clown, giocolieri e saltimbanco hanno portato in scena la bellezza della diversità, la naturalità di essere se stessi e il desiderio di essere felici.

Il “sindaco del carrozzone” Emilio Lana, uno degli attori, e Alberto Ghisoni, direttore artistico del carrozzone, spiegano: “Scanzorosciate è una delle tappe di un lungo viaggio che abbiamo cominciato lo scorso 27 aprile e ci sta portando in tutta Italia. Abbiamo attraversato tante città e paesi tra cui Accumoli ed Amatrice, i territori feriti dal terremoto, ed è stato molto toccante. Viaggiare permette di entrare in contatto con realtà diverse e vivere esperienze che ogni volta ti danno molto”.

Intervistati da Bergamonews prima dello spettacolo, parlando di Scanzorosciate, infine, Alberto ed Emilio concludono: “È un paese molto bello e ci è piaciuto molto. Non abbiamo ancora assaggiato il moscato ma lo berremo molto volentieri”.