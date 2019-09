Dieci anni senza l'”Allegria” di Mike Bongiorno, il ricordo di Mattarella

Sono passati dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, scomparso l‘8 settembre del 2009 a Monte Carlo, stroncato da un infarto.

Il suo nome è simbolo di una stagione dei programmi di intrattenimento che vanno da Lascia o raddoppia a Rischia tutto. Nato a New York nel 1924, aveva lavorato come giornalista e conduttore radiofonico, prima di tornare nel Paese natale dei suoi genitori. Dalla tv pubblica a Mediaset, fino a Sky, è stato un punto di riferimento per diverse generazioni di italiani.

Il re dei quiz è stato ricordato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Della tv Mike Bongiorno è stato un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età. I suoi motti, i suoi quiz, la sua “allegria” resteranno nella storia delle comunicazioni”.