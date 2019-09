Aspiranti attori? A Crespi d’Adda cercano comparse per un film

AAA cercasi comparse. Per il film “18 Regali”, diretto da Francesco Amato, prodotto da Lucky Red e girato all’interno di Crespi d’Adda.

Il film è tratto dalla storia vera di Elisa Girotto: morta il 29 settembre di due anni fa, a 40 anni, ha lasciato alla figlia appena nata diciotto regali, uno per ogni compleanno, fino alla maggiore età: “Così sarò con te”, ha scritto alla piccola Alice.

“La produzione – si legge in un appello condiviso su Facebook dalla pagina ufficiale del sito Unesco – cerca comparse per 1 o 2 giornate lavorative retribuite”. In particolare donne e uomini dai 20 ai 50 anni di età.

Le riprese avranno luogo a Crespi d’Adda tra il 9 e il 14 settembre 2019. “Chi è interessato – si legge – è pregato di inviare una email contenente 2 foto di sé, contatto telefonico, copia del documento di identità, indirizzo di residenza completo di cap, codice fiscale e iban all’indirizzo email 18regali.extras@gmail.com”. Si accettano candidature solo dalle zone limitrofe a Crespi d’Adda.