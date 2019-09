Zenoni: “Le borracce nelle scuole? È un tema serio, non una moda”

“Ringrazio sinceramente i consiglieri della Lega Nord, poiché su questo argomento stiamo già lavorando da tempo e stimoli ulteriori possono essere utili”: così Stefano Zenoni, Assessore all’Ambiente del Comune di Bergamo esordisce parlando della proposta di distribuzione di borracce in alluminio, già avviata a Milano.

“Vogliamo lavorarci con raziocinio, in primo luogo – prosegue Zenoni -: non ritengo sufficiente seguire una moda, con l’assioma “Lo fanno altrove perché non lo facciamo anche noi?” . C’è bisogno di un maggiore e migliore ragionamento sull’argomento. Regalare migliaia di bottigliette vuole dire introdurre migliaia di oggetti che hanno un costo ambientale di produzione e sarebbe un peccato, oltre che uno spreco, che finissero nell’immondizia subito dopo essere stati regalati o che finissero inutilizzati sullo scaffale di casa. C’è bisogno di un progetto di sensibilizzazione e comunicazione forte per accompagnare questo tipo di iniziative: ci arriveremo, facendo tutti i passaggi che dobbiamo fare (verificando per esempio che siano borracce prodotte in modo sostenibile, magari con materia riciclata) per non dare prova di ulteriore consumismo”.