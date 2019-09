Start up innovative: Bergamo seconda in Lombardia per quelle a vocazione green

Un tratto distintivo dei bergamaschi è il binomio imprenditorialità e innovazione. Lo certificano i numeri: 186 le start up innovative in provincia di Bergamo, di cui 45 legate ai settori green. Secondo i dati elaborati e diffusi dalla Camera di Commercio di Milano, Lodi e Monza e Brianza, con il 24% di aziende verdi Bergamo si attesta come la seconda provincia della Lombardia, dietro solo a Lecco. Anche in termini assoluti, allargando lo sguardo alle start up in generale, Milano è in cima alla graduatoria lombarda mentre tutte le altre province, rispetto a Bergamo, ne hanno attive un minor numero.

Diversi i requisiti per qualificare un start up come innovativa: sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia, costituite da non più di 60 mesi, ultimo bilancio non superiore a 5 milioni di euro, non distribuire utili, non nascere da fusione scissione o cessione di ramo di azienda. Inoltre devono avere almeno una di queste caratteristiche: spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione, almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata o almeno un brevetto o privativa industriale.

Su un totale di 10 mila start up innovative in tutti i settori in Italia (+11% in un anno), quasi 3 mila sono concentrate in Lombardia. Milano, prima, con 172 start up innovative nell’ambiente, seguita da Roma con 132, Napoli con 75, Torino, Bologna, Trento, Bergamo tutte con circa 50. Le start up bergamasche, sono fortemente orientate alla produzione di software e consulenza informatica (57), alla ricerca scientifica e sviluppo (31). Altre attività sono legale ai servizi di informazioni ed altri servizi (15) e alle attività professionali, scientifiche e tecniche (11).

Innovatori nell’ambiente, uno su dieci è giovane sia in Italia che in Lombardia, il 35% in Italia sono laureati (a Milano il 35%), le donne pesano l’11% e il 7,5% in Lombardia per il dato di Milano che si ferma al 6%, la metà ha una forte propensione alla ricerca e il 55% a Milano, il 6% ha un maggiore numero di addetti, diventa il 7% in Lombardia e l’11% a Milano. Il peso della forte propensione alla ricerca delle start up green, nella bergamasca, è di poco inferiore al 50% (42,2%), con un peso dei laureati pari al 37,8% (il terzo dato in Regione), mentre i giovani e le donne, in entrambi i casi, incidono per l’8,9%. Sempre per quanto riguarda il settore verde, 27 start up si occupano di ricerca scientifica e sviluppo, 6 di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria, 5 di certificazioni, collaudi e controlli. Tre start up lavorano nel settore della consulenza agraria, due fabbricano pile, accumulatori, illuminazione ed elettrodomestici e una apparecchi di misura. Sono 45 le start up di Bergamo legate ai settori green. Infine, 12 start up realizzano brevetti, 29 sono ad alto valore tecnologico mentre 17 hanno nel proprio organico più dei 2/3 di laureati.

L’ultima start up innovativa bergamasca, in ordine di tempo, è la GEO4ENERGY srl costituita da Marcello Maffioletti e Gian Cappelli a fine agosto, per l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione di processo termochimico di pirolisi catalitica in regime multi-feedstock con integrazione della tecnologia in impianti esistenti e progettazione di nuove piattaforme integrate per il trattamento della forsu e dei materiali plastici di scarto in genere.