RaiUno e Canale5 ricordano Mike Bongiorno: la tv del 7 settembre

Per la prima serata in tv, RaiUno e Canale5 ricorderanno Mike Bongiorno (1924-2009), a dieci anni della sua scomparsa, avvenuta l’8 settembre 2009.

Sulla prima rete della tv pubblica alle 20.35 andrà in onda “Allegria”: in questo speciale Vincenzo Mollica intervista Fiorello che racconta il suo rapporto artistico e professionale con Mike, con il quale aveva girato anche alcuni spot pubblicitari. A seguire, alle 21.25 Techetechetè Superstar intitolato “Amici ascoltatori, Allegria!”: anche il programma realizzato con i filmati d’archivio della Rai, dedica una puntata speciale a Mike Bongiorno. Si rivedranno le immagini di alcuni dei suoi programmi: da “Lascia o raddoppia?”, a “Il Rischiatutto”, da “Scommettiamo?” a “Flash”. Ma Mike è stato anche attore come nei film “Ragazze d’oggi”, “Il prezzo della gloria” e “Totò lascia o raddoppia?”, in onda oggi alle 16.45 su Raiuno.

Anche Canale 5 dedica gran parte della programmazione al noto conduttore televisivo, a partire dalle 8.50 con una serie di montaggi e rivisitazioni dei suoi programmi più famosi. Alle 20.40 “Paperissima sprint superspecial Mike”. Si rivedranno le divertenti storiche papere di Mike Bongiorno, e anche alcuni spezzoni dell’edizione di questo programma da lui condotto nel 2001, insieme con Antonella Mosetti. A seguire, alle 21.20 “Mike day”, uno speciale interamente dedicato alla fortunata carriera di Bongiorno, soprannominato il “Re dei quiz”, per aver condotto numerosi giochi a premi che hanno fatto la storia della televisione italiana, a partire da “Lascia o raddoppia” del 1955, fino ad arrivare a “Il migliore”, andato in onda su Rete4 dal 2006 al 2007.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon. Andrà in onda l’episodio intitolato “La regola dieci”: Morgan Burke, una recluta della Marina misteriosamente scomparsa dieci anni prima, viene ritrovata in un magazzino, all’interno del quale era tenuta prigioniera insieme con la figlia che nel frattempo ha dato alla luce. Gibbs decide di riprendere in mano il fascicolo di Ziva che, a suo tempo, si era occupata della faccenda, senza tuttavia riuscire a ritrovare la donna.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà la soap “Una vita”, con Marc Parejo. Blanca e Diego si recano in ospedale per prelevare Moises, ma i dottori, complici di Samuel, dicono loro che il ragazzo ha bisogno di cure e che non può essere dimesso. Arturo, dopo l’insuccesso dell’intervento agli occhi, è tristemente amareggiato. Silvia cerca di confortarlo, mentre Lucia confida a Felipe di aver ricevuto in eredità una rendita mensile. Lolita cerca di confessare ad Antonito di aver rovinato la sua invenzione, ma lui, arrabbiatissimo, non le dà modo di parlare.

La7 alle 21.15 proporrà il telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Antoine Duléry e Marius Colucci. Andranno in onda due episodi intitolati “Il gatto e il topo” e “Non sono colpevole”. Nel primo, Alcuni professori vengono uccisi in un collegio femminile. Lampion e Larosière sospettano che gli omicidi siano legati alla presenza di una giovane principessa orientale. Nel secondo, una lettera anonima denuncia al commissario Larosière l’omicidio di una suffraggetta. Per scoprire il colpevole l’ispettore Lampion dovrà agire sotto copertura.

Tv8 alle 21.30 proporrà il documentario “Agnelli”. Al centro del documentario, diretto da Nick Hooker e con produttore esecutivo l’ex direttore di Vanity Fair Usa Graydon Carter, la figura dell'”Avvocato” visto dagli americani, a 15 anni dalla sua scomparsa. Un ritratto dell’uomo e dell’industriale, che si snoda attraverso un ricco susseguirsi di immagini e testimonianze: la famiglia, gli amici, i professionisti, i collaboratori e anche i rivali di Gianni Agnelli. Tra i ricordi, inoltre, quelli di alcune delle celebri e affascinanti donne che lo conobbero e, si dice, lo amarono, come Pamela Churchill, Anita Ekberg e Jackie Kennedy, accompagnati da un filmato in Super8 di Benno Graziani rinvenuto di recente. A raccontare lo stile e l’eleganza di Gianni Agnelli e della moglie Marella, i ritratti iconici di Richard Avedon e Ugo Mulas, mentre lo stilista Valentino ricorda l’indelebile influenza della coppia sullo stile e sulla cultura mondiale di ieri e di oggi. Attraverso la voce narrante del documentario, si attraversa l’Italia degli Anni ’50, uscita dalla guerra e nel pieno del miracolo economico. Per poi spostarsi negli anni settanta, gli “anni di Piombo”, ripercorrendo attraverso un ricco archivio di immagini come il ruolo stabilizzante di Agnelli e della FIAT, durante quegli anni bui e turbolenti, tra tensioni e conflitti, sia stato essenziale per la sopravvivenza del Paese. Giulio Marconi, il cuoco di Agnelli, ricorda la crociera verso la Libia nel 1976 per firmare il famoso accordo con Gheddafi che ha contribuito a stabilizzare le future fortune della Fiat.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 20.30 c’è “Bleed – Più forte del destino”, con Miles Teller; su Italia1 alle 21.20 “Home a casa”; e su Canale Nove alle 21.25 “Angel eyes – Occhi d’angelo”, con Jennifer Lopez.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Crank”, con Jason Statham; su La7D alle 21.30 “Agnese di Dio”, con Anne Bancroft; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Desideria: la vita interiore”; Su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Sonata romantica”; su Iris alle 21 “Il patto dei lupi”, con Samuel Le Bihan; e su Mediaset Extra alle 21.15 “Due imbroglioni… e mezzo!”, con Sabrina Ferilli, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso e Gianluca Grecchi.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Sono nata il ventitrè”, con Teresa Mannino. Un divertente racconto autobiografico che ricostruisce la genesi di un’attrice. Passando attraverso il racconto della sua infanzia trascorsa nell’ambiente protettivo ma anche adulto e forte della sua Sicilia, dei rapporti genitori e figli, o quello dei mitici anni ’70, Teresa Mannino narra con l’ironia che la contraddistingue la sua versione dei mutamenti sociali e personali avvenuti in questi anni e il percorso che l’ha portata a essere ciò che è. Lo spettacolo è lo specchio dei pensieri dell’attrice e poichè pensa sempre quello che dice e dice sempre quello che pensa, seguire il suo filo logico è un’esperienza che lascia col sorriso.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 21.50 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.15 la replica di “Colorado”, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini.