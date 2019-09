Meeting “Ritorno in pista”, successo convincente per Alessia Pavese

Prosegue all’insegna del successo la corsa verso i Mondiali per Alessia Pavese.

La 21enne di Villa di Serio si è infatti messa in luce durante il meeting “Ritorno in pista” vincendo i 100 metri femminili, prova utile per raccogliere le ultime indicazioni in vista della staffetta iridata.

Nonostante il vento contrario (-0,5 m/s), la portacolori dell’Atletica Brescia 1950 ha fermato il cronometro in 11”66, mancando per 3 centesimi il primato personale realizzato lo scorso anno a Orvieto.

Alle spalle della bergamasca buon secondo posto di Dalia Kaddari (Fiamme Oro Padova, 11”72), mentre non è andata oltre il terzo posto Chiara Gherardi (Studentesca Rieti Milardi, 11”91).

Foto FIDAL/Colombo