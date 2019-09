Le Quattro Stagioni del Conservatorio, concerto di musica classica a Scanzo

La rassegna musicale Le Quattro Stagioni del Conservatorio, giunta alla sua quarta edizione, torna con ben sette appuntamenti di musica classica che da agosto 2019 a gennaio 2020 vedranno esibirsi gli allievi del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo in location d’eccezione nei comuni di Pradalunga, Scanzorosciate, Nembro, Ranica, Alzano Lombardo, Gorlago e Villa d’Ogna.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma domenica 8 settembre presso il Parco delle Scuole Medie di Scanzorosciate, alle 18. I musicisti che si esibiranno in concerto saranno Monica Guerini al fagotto, Mariapia Begna all’oboe ed Euridice Pezzotta al flauto traverso.

Alessandro Cortinovis, delegato alla produzione artistica del conservatorio di Bergamo, spiega: “Torniamo alla festa del Moscato dopo il successo dello scorso anno. Proporremo un concerto di musica da camera con un trio di fiati oboe-fagotto-flauto traverso. L’esibizione, dunque, è molto particolare. Tutte le artiste sono musiciste giovani – hanno dai 20 ai 23 anni – e talentuose, si sono formate al conservatorio di Bergamo e sono giunte a un buon livello di preparazione”.

Questo il programma musicale:

Giuseppe Ferlendis: Sonata a tre n. 1

Antonio Vivaldi: Concerto Rv 103

Ledwing Van Beethoven: Trio Op. 87

Franz Joseph Haydn: London trio n. 1

Giuseppe Ferlendis: Sonata a tre n. 5

Il concerto della rassegna si inserisce nel ricco calendario di eventi collaterali proposti in occasione della 14^ Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi che dal 5 all’8 settembre porteranno nella terra del Moscato le migliori cantine del territorio.

SCOPRI QUI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

La rassegna “Le quattro Stagioni del Conservatorio”, è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione tra PromoSerio, le amministrazioni comunali e il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, ente che crede molto in questo progetto come sottolineato dal dott. Alessandro Cortinovis, delegato alla produzione artistica per il Conservatorio.

“La rassegna giunta alla quarta edizione, è diventata ormai un appuntamento fisso per gli amanti della musica. Merito soprattutto di Promoserio e dei numerosi Comuni coinvolti, che hanno creduto fin dal primo momento in questa importante manifestazione, che permette ai nostri giovani studenti di mettersi alla prova, e allo stesso tempo di valorizzare luoghi del nostro Territorio che sono delle vere e proprie cartoline. Quello di quest’anno è un cartellone particolarmente ricco, che vede il coinvolgimento di diverse eccellenze musicali del nostro Istituto: dai fiati, sia legni che ottoni, agli archi. Anche il repertorio spazia molto, abbracciando periodi e stili diversi: Proporremo infatti musiche di Verdi, Vivaldi, Paganini, Grieg, Schubert,Beethoven e tanti altri. Il tutto, come detto, in cornici di grande prestigio.

Tutti i concerti infine sono a ingresso gratuito, una bella opportunità che i Comuni hanno deciso di offrire ai tanti appassionati di bella musica!”