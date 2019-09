L’amore è complicato: la realtà distrugge le vostre aspettative? Lasciatevi andare

Cosa è per me l’amore?

Sin da piccola sono sempre stata amante dei film romantici. Adoravo immedesimarmi nei vari personaggi. Mi sembrava di percepire le loro emozioni in una maniera così intensa che i miei occhi inevitabilmente si riempivano di lacrime ogni volta. Io devo ammetterlo, sono una persona che vive di fantasie. Faccio viaggi mentali di ore ed ore. Mi piace stare nel mio mondo dove tutto è come decido io. Il problema è che certi tipi di fantasie creano di conseguenza un mondo fatto di aspettative. Aspettative che al 90% verranno deluse e fatte in frantumi da un mondo eccessivamente realistico e crudo.

Vi starete chiedendo perché sono partita parlando dell’amore per poi finire a parlare di aspettative e delusioni. Beh, perché mi rendo conto che il mio piccolo mondo immaginario mi ha portato a credere in un amore impossibile, che non esiste. Non mi ha fatto vedere ciò che avevo proprio davanti ai miei occhi. Questa necessità costante della perfezione mi ha fatto mettere un muro di fronte a quelle cose che non erano completamente come volevo io. Come se avessi uno schema mentale che non può assolutamente essere stravolto. Ma che dico stravolto…non può essere nemmeno leggermente modificato.

Mi rendo conto che tutto questo deriva da una mania di controllo che mi porto dietro sin da quando sono bambina. Ho sempre amato l’organizzazione. E nel momento in cui una mia decisione veniva modificata io andavo in tilt.

Per questo ritornando al discorso amoroso vi dico: a volte il principe azzurro è proprio davanti ai vostri occhi. Magari non è proprio come lo avete disegnato. Potrebbe avere dei difetti che proprio non potete tollerare. Potrebbe avere passioni a voi sconosciute e modi di fare tutti suoi. Ma a volte l’inaspettato è meglio di tutto il resto.

Uscire dai propri schemi fa bene. Vale la pena farlo. Ve lo dice una che vive in un modo dove la routine è fondamentale. Ma la routine ti blocca. Non ti permette di vivere a pieno persone, emozioni e situazioni. Il segreto è lasciarsi travolgere dallo scorrere degli eventi, senza pensare troppo al passato e senza guardare eccessivamente verso un futuro, che se programmato, si allontanerà sempre di più da quello che conta: il presente.

Non ci si può sfasciare la testa per ogni minima cosa che non va secondo i nostri piani. Non si possono allontanare persone che apparentemente sembrano non poter appartenere a quel famoso schema mentale di cui vi parlavo sopra. Non si può decidere a priori un/a partner. Dovete fare attenzione a cosa vi fa stare bene e non a cosa avevate programmato per stare bene perché nel secondo caso quel qualcosa non arriverà mai.

Lasciatevi andare.