Finti sordi raccolgono fondi per associazione inesistente: denunciati

Sono stati denunciati per truffa due rumeni di 23 anni, S.R. e C.R, che in piazza Matteotti fermavano i passanti per chiedere firme e offerte a sostegno di una presunta associazione per non udenti. Secondo la polizia, però, non c’era niente di vero.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante della Questura, gli stessi avvicinavano le persone (una di queste ha presentato poi formale denuncia) fingendosi a loro volta portatori di handicap uditivo e, con gesti e comportamenti concludenti, posizionavano la cartellina davanti ai passanti al fine di firmare la stessa e ottenere offerte e donazioni.

I due uomini, alla vista dell’equipaggio della Volante cercavano di sottrarsi al controllo sedendosi su una panchina e lasciando a terra le cartelline. Dopo essere stati identificati sono stati deferiti all’A.G. per truffa.

Le cartelline ed il materiale utilizzato per indurre in errore le persone sono stati sequestrati. Continua l’attività della Polizia di Stato nel contrasto di tali comportamenti che, oltre a costituire illeciti penali, comportano un danno di immagine e credibilità anche nei confronti delle Associazioni che operano realmente a favore dei disabili.