“Ieri mattina ho accompagnato alcuni volontari alla scuola elementare per imbiancare alcune aule, e con sorpresa abbiamo trovato un soffitto staccato e crollato in un’aula. Si tratta di un soffitto della parte di scuola nuova, inaugurata nel 2007!”. È quanto denuncia su Facebook il sindaco di Cisano Bergamasco, Andrea Previtali.

“E quindi, non è la parte vecchia della scuola che un paio di anni fa è stata interessata dai lavori di antisfondellamento. Perciò abbiamo deciso di togliere tutto il cartongesso applicato nel 2007. Lavori d’urgenza ed in emergenza che verranno ultimati per il primo giorno di scuola”.

Il sindaco però si chiede: “Con che coraggio hanno fatto quei lavori nel 2007? Sbagliati, senza tasselli idonei, senza le apposite guide… e perché nessuno durante i lavori del 2007 ha controllato? Solo per fortuna il soffitto non è caduto nel periodo in cui ci sarebbero potuti essere i bambini a scuola!”.