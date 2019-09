Conca Fiorita, arriva la festa di strada

Sono undici le tappe previste per la festa di strada in Via Crescenzi, che coinvolgono molte realtà del quartiere Conca Fiorita: nove i gazebi lungo la via nei quali i visitatori potranno spaziare tra svariati argomenti.

Ci sarà l’occasione di parlare del quartiere, di Reti Sociali, di condividere idee riguardo ai propri hobby e passioni, di scoprire di più riguardo a vasi e rinvasi, ma anche come costruire strumenti musicali con materiale di riciclo. Tante le opportunità di divertimento per i bambini con giochi, tombola e trucca bimbi, letture e anche l’opportunità di gustare torte e zucchero filato.

Un’attivazione spontanea da parte dei cittadini e dei rappresentanti di associazioni e gruppi informali, insieme a negozi e parrocchia, si concretizza in questa occasione di conoscenza reciproca e di condivisione di sguardi sul proprio quartiere, con l’obiettivo di allargare la partecipazione alla nascente Rete Sociale della Conca Fiorita.