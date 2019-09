Belotti, la chiamata di Salvini: sarà commissario della Lega Toscana

“Oggi inizia una nuova esperienza: Matteo Salvini mi ha nominato commissario della Lega Toscana – rivela Daniele Belotti -. Un impegno pesante, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali, che però potrò affrontare con una squadra di altissimo livello, a cominciare da Susanna Ceccardi, votatissima in Europa e commissaria uscente che, giustamente, merita un periodo di riposo visto che tra pochi giorni sarà mamma. Mi scuso fin d’ora con i leghisti e i cittadini bergamaschi se sarò un po’ meno presente, ma organizzandomi bene conto di ridurre al minimo le mie “assenze” orobiche. Mi vedo già in numerosi viaggi notturni tra Bergamo-Roma e la Toscana. Avanti tutta…”