Su RaiUno la finalissima di “Miss Italia”: la tv del 6 settembre

Per la prima serata in tv, venerdì 6 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Miss Italia 80”. Ottantesima edizione, quarantesima televisiva, del concorso che premia “la più bella d’Italia”. A condurre questa serata in diretta da Jesolo, in provincia di Venezia, è Alessandro Greco. Madrina della manifestazione invece è Gina Lollobrigida, che partecipò a Miss Italia nel 1947, concorso vinto da Lucia Bosè, davanti a Gianna Maria Canale e proprio alla “Lollo”. Sono ottanta le ragazze in gara in questa edizione e a votarle è il pubblico da casa attraverso il televoto.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Daniela Ruah, Chris O’Donnell, LL Cool J, Barrett Foa ed Eric Christian Olsen. Verrà proposto l’episodio intitolato “Vertigini”: mentre Deeks e Kensi sono impegnati a scegliere il viaggio per la luna di miele, la squadra indaga su una possibile minaccia terroristica, dopo che in un deposito di armi della Marina si sono verificati degli strani fatti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Le verità nascoste”, con Michelle Pfeiffer; su Rete4 alle 21.25 “Gran Torino”, di e con Clint Eastwood e con Bee Vang; su Canale5 alle 21.20 “Andiamo a quel paese”, di e con Salvatore Ficarra e Valentino Picone, e con Fatima Trotta; e su Italia1 alle 21.20 “Samson – La vera storia di Sansone”, con Taylor James.

Ancora, su La7 alle 21.15 “Vittime di guerra”; su Canale Nove alle 21.25 “Piedone lo sbirro”, con Bud Spencer; su Rai4 alle 21.20 “Source code”, con Jake Gyllenhaal e Vera Farmiga; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La moglie dell’avvocato”, con So-Ri Moon; su La5 alle 21.10 “Twilight”, con Kristen Stewrt; su Iris alle 21 “L’anno del dragone”, con Mickey Rourke; e su Italia2 alle 21.15 “Profondo rosso”.

Su Tv8 alle 21.30 il talent show “X Factor – Il sogno”. Una maratona per rivivere i momenti più belli delle ultime otto edizioni.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Città segrete – San Pietroburgo”. Un viaggio alla scoperta di San Pietroburgo attraverso la sua arte e la sua architettura abbagliante. Gli storici dell’arte Janina Ramirez e Alastair Sooke raccontano questa città. Spiegano come l’arte abbia saputo accrescere il prestigio e il potere di questa città, sin dalla sua fondazione con lo Zar Pietro il Grande. Circondati da vasti palazzi, cupole dorate e imponenti monumenti sovietici, Janina e Alastair visitano una selezione di monumenti imperiali, comunisti e moderni. Scoprono una città in cui l’arte è sempre stata al centro della scena: dalla bellezza inebriante delle sale di rappresentanza del Palazzo d’Inverno alle collezioni Fabergé, fino ai tunnel oscuri in cui si custodivano preziosi manufatti durante l’assedio della città durante la Seconda guerra mondiale.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Il fratello brasiliano” e “Un destino da smentire”. Nel primo, Joséphine viene incaricata di prendersi cura di Vincent, un affermato chirurgo, che è alle prese con seri problemi per l’improvviso arrivo dal Brasile di un fratello, di cui non conosceva nemmeno l’esistenza. Nel secondo, Joséphine si prende cura di Francois, un insegnante di quarant’anni tornato a vivere nella città in cui è cresciuto. Francois è un alcolista e si rende perfettamente conto che questa è la sua ultima occasione per ritrovare un equilibrio con la moglie e la figlia.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia: dolci in forno”.